嘉義市長黃敏惠（右五）與KKday品牌行銷總監林家綝（左四）簽署合作意向備忘錄，議員及在地業者肯定。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府18日由市長黃敏惠代表，與知名旅遊電商平台簽訂合作意向備忘錄（MOU），擬共推數位旅遊，為2021年台灣設計展在嘉、光織影舞藝術展、嘉義市國際管樂節3大觀光盛會搶先暖身，助攻疫後海外旅客來台的商機。

黃敏惠表示，去年疫情帶來很大衝擊，但市府團隊積極努力將危機化為轉機並找到生機，因此去年營利事業銷售額再創新高，假日更是到處排隊，國旅住宿人次創下2年成長近4成的佳績。

黃敏惠表示，市府與各行各業組成「嘉義隊」一起拚觀光、經濟與能見度，與台灣之光的KKday簽署合作備忘錄，就是要讓嘉義市的文化底蘊、美食及人情味的在地的美好被更多人看見、體驗。

市府觀光新聞處長張婉芬說，嘉義市有300多年歷史，全台擁有最多別名的特色城市，棒球原鄉、白酒之鄉、畫都、木都等都是嘉義市的人文資產，非常適合自由行，今年10月將舉辦台灣設計展，期許以設計、創意為媒介，讓大家看見不一樣的嘉義。

KKday品牌行銷總監林家綝是嘉義女兒，她表示，嘉義市充滿文化與人情味，美術館開放以來已成為國旅打卡熱搜字top 10，發展觀光的潛力豐厚，今年有光織影舞藝術展、台灣設計展及國際管樂節等觀光盛事，KKday將提供旅遊電商平台資源，助力在地旅遊業者發展數位旅遊。

包括規畫個別化的主題遊程、伴手禮線上行銷、藝文展覽活動線上體驗等服務，還有透過「旅遊業預訂系統Rezio」協助業者建立預約官網，金流支付整合、自動寄送憑證等功能。

(中時 )