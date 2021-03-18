諸慶恩案檢察官聲請再審 高院火速分案 17:052021/03/18 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高等檢察署對於諸慶恩偽造文書案件聲請再審，台灣高等法院18日收案後，經分案黃惠敏擔任受命法官，審判長為許宗和庭長，陪席法官黃玉婷法官。 針對富商翁茂鍾與司法人員不當交往，衍生的「諸慶恩偽造存定單」冤案，高檢署除先前記者會的4項再審事證外，16日取得前百利達銀行資產負債管理部職員證詞，發現諸慶恩被訴涉犯偽造文書之系爭交易單(Deal Ticket)填寫流程等事實，屬於再審之新證據。 諸慶恩冤案 高檢今將再審聲請卷證送高院 美亞特蘭大傳槍響 白人槍手3波攻擊釀8死 6人為亞裔女 (中時 ) #諸慶恩 #翁茂鍾 #分案 #檢察官 #偽造文書 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東下水道工程疑涉弊 2官員遭約談1人10萬交保 12:092021/03/18 社會 美槍擊釀6亞裔女喪命 白人嫌詭異動機曝：要幫助別人 09:402021/03/18 國際 苗警緝賭捷報 一天搗破獲2間賭場 13:482021/03/18 社會 白宮發言人：川普言論致亞裔美國人遭攻擊升高 17:522021/03/18 國際 美槍擊案亞裔6死 歐巴馬林書豪詹姆斯譴責 15:242021/03/18 國際 福懋油經營權之爭再起 04:102021/03/18 財經要聞 羈押350天 張綱維湊足錢重獲自由 04:102021/03/18 社會新聞 口罩國家隊台灣精碳私賣141萬片口罩 檢起訴15人 14:002021/03/18 社會 笨賊專偷沒人要二手貨賣不出屢遭逮 行竊成習遭羈押 16:272021/03/18 社會 犯嫌以飲料店掩護種植大麻 警方破獲市價逾億大麻溫室 14:542021/03/18 社會 天道盟不倒會二林分會瓦解 主嫌被羈押、3000餘萬元不法所得也遭扣押 11:062021/03/18 社會 社會熱門新聞 驚悚！台中男當街遭斷掌 員警街頭「找手」 - 社會 當場抄出十餘萬現金 屏東刑大偵二隊長收賄被逮 - 社會 獨／台中獨居男陳屍家中一個月 命案清理師爆警察破門狂嘔吐 - 社會 花蓮七星潭人氣犬「總裁」飼主眼前活活遭打死 在地人全火了 - 社會 夫妻都軍人 男趁妻坐月子 揪女同袍回家大戰 下場悲劇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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