高等檢察署對於諸慶恩偽造文書案件聲請再審，台灣高等法院18日收案後，經分案黃惠敏擔任受命法官，審判長為許宗和庭長，陪席法官黃玉婷法官。

針對富商翁茂鍾與司法人員不當交往，衍生的「諸慶恩偽造存定單」冤案，高檢署除先前記者會的4項再審事證外，16日取得前百利達銀行資產負債管理部職員證詞，發現諸慶恩被訴涉犯偽造文書之系爭交易單(Deal Ticket)填寫流程等事實，屬於再審之新證據。

(中時 )