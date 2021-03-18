為因應梧棲區八德路、大勇路上，近期因遠雄建設、中龍鋼鐵公司等興建許多社區大樓，加上餐廳如雨後春筍，未來人口預期倍幅成長，搭乘公車需求亦會大幅提升；市議員王立任18日邀集各單位進行會勘，並研究307號公車路線調整歸畫。交通局強調，將於4／10日前通車。

王立任表示，海線地區幅員廣闊，若沒有汽機車的話要搭乘大眾運輸是非常不方便，經他親自舉辦說明會後，確定公車路線的調整，將可讓民眾更容易搭乘大眾運輸，尤其須往返市區的上班族及學生等，將會更加便利，讓海線居民不再是二等公民。

王立任今天舉辦會勘並與交通局、梧棲區區長溫國宏、梧棲頂寮里長鐘金水等，共同討論307號公車路線調整，會中經集思廣益後，決議新路線將從大智路右轉八德路、八德路左轉大勇路、大勇路轉臨港路再轉進舶來品商圈，途中新增頂寮文化廣場、大勇南北路口共兩處及對向4個站牌。

交通局指出，經地方提出需求及民代爭取，今日各界會勘後，將加速設立新的站牌，並在4／10日前通車，提供當地民眾在搭乘大眾運輸上可更方便，時間也可以更具彈性。

(中時 )