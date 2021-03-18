「翼龍II」無人攻擊機

奈及利亞和伊斯蘭暴亂組織博科聖地纏鬥十多年後，向中方買了2架「翼龍II」無人機。中國航空工業集團近年外銷有增無減，這不過是其中之一。

綜合外電報導，阿拉伯聯合大公國曾在利比亞內戰中動用航空工業的無人機，而埃及則用中國無人機在西奈攻擊叛軍，而沙烏地領導的聯軍也在葉門使用它們。專家說，這些無人機經過戰爭驗證，能將相關經驗回饋製造商。

而奈及利亞的「翼龍II」無人攻擊機長11米、高4.1米，為翼展20.5米。它的最大飛行高度為9000米、最大飛行時速可達370公里，而最大起飛重量則為4.2噸，外掛能力為480公斤，續航時間可達20小時，可搭載12枚飛彈。

自從2015年航空工業推出「翼龍II」起，已為外銷生產了50架，更不知為解放軍生產了多少架。如今航空工業正在研製更先進的隱形無人攻擊機，而據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，這些無人機，加上戰機和其他軍備，使它2019年的銷售額達225億美元（近6,400億台幣），僅次於5家美國企業之後。

據斯德哥爾摩國際和平研究所統計，近10年來，中國已賣給16國220架無人機，而那促使相關區域其他國家也紛紛加強戰力。日本，南韓和白俄羅斯都在發展無人機技術。而去年在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）戰爭中，土耳其就供應亞塞拜然無人機，助使它擊敗亞美尼亞。

至於俄羅斯1月則同意，要提供緬甸無人機，並在研製航程更長的版本。而塞爾維亞和巴基斯坦也說，他們打算向中國採購無人機，為自身的無人機專案奠定基礎。專家指出，正由於中國外銷，武裝無人機的擴散已無可避免。

另一方面，川普政府去年11月同意以6億美元（近170億台幣）賣台灣4架「死神」（Reaper）攻擊無人機，面臨北京強烈反彈，則成了美國總統拜登上任後所必須面對的挑戰之一。

(中時新聞網)