客製化製藥包裝設備廠皇將科技(4744)2020全年營收10.28億元，較2019年同期小幅下降8.42％；歸屬母公司稅後淨利6787萬元，EPS1.52元。董事會通過每股將配發現金股利1.2元，配發率維持在7成以上；以皇將今日收盤參考價29.1元計，現金殖利率約4.12％。

展望2021年，皇將說，遭遇一年的疫情影響，去年底已感受疫後醫藥設備市況增溫，客戶採購詢問度明顯提升，尤其全球醫藥兩大重鎮：北美及印度亦為皇將的主力市場，近期這兩個市場的採購詢問案最為熱烈。以目前來看，上半年訂單能見度明朗，第一季營運明顯回溫，預估第二季可逐步穩定。公司持續鼓勵客戶採用線上驗機，若客戶接受度提高，加上船運貨櫃順暢度提升，整線設備即可順利出貨貢獻營收，全年營運向上樂觀可期。

皇將表示，2020年全年營收受疫情影響而減少，但平均毛利率44％呈持穩表現，且營業費用率與去年相較持平，故營業利益減少。然受到美金大幅貶值因素，產生匯兌損失3000萬元，故造成稅後淨利較去年同期減少27.15％。

皇將競爭優勢來自於客製化整線設備的整合能力，並擁有高度客製化的研發及專業售後服務團隊，近幾年來出貨整線設備接單優於單機設備，並以外銷市場為主。去年因疫情國外客戶無法差旅進行驗證，以致整線設備出貨大幅遞延，但亦拉升單機設備之出貨占比，單機出貨量為歷年新高紀錄，其中又以北美市場為最大宗。2020全年整體產品銷售占比為：單機設備34.82％、整線設備45.21％、售後檢修服務19.09％及其他0.88％。

(時報資訊)