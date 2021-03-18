台中市農業局表示，枇杷產季為每年2至4月，栽種於海拔300至600公尺的山坡地，由於日夜溫差大，生產出來的枇杷果實色澤金黃、果粒大、甜度、風味好、多汁且入口即化、果肉質地細膩。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市太平區農會18日舉行枇杷果品評鑑競賽，今年共7個枇杷產銷班、56位果農參賽，就果品外觀、成色、口感、果品等項目評分，由李國成、張和順2人奪得冠軍，榮獲「枇杷王」頭銜。農業局說，正值枇杷產季，果實飽滿、汁多好吃，歡迎民眾選購台中優質農特產。

太平區農會舉行「110年度台中市太平地區優質枇杷評鑑活動」，評審委員分別來自行政院農業委員會台中區農業改良場，及國立中興大學農業學術研究單位等，不同領域專家，就果品外觀及絨毛是否完整、有無病斑蟲害食痕、外皮成色、品嘗口感、果肉細緻與果粒大小等多項目進行專業評分。

太平區農會總幹事余文欽說，往年有上百名果農報名參加枇杷評鑑賽，今年僅56位參賽，人數創新低，主要因投入枇杷種植的人力愈來愈少，建議政府採移工人力短期運用於農業，積極解決農業缺工問題。

經評審現場仔細品嘗評分，由李國成、張和順勇奪冠軍，摘下今年「枇杷王」殊榮，第2名則由柯辰宏、柯聰明、張清標及周大霖4人獲得，第3名分別為廖月珠、廖元順、江素月、沈阿香、黃國樑及周大森等6人獲獎。

農業局指出，日據時期，枇杷在台中太平「頭汴坑磨仔墩」試種成功，因此太平區頭汴坑是台灣枇杷最早的發源地；台中為全台最大枇杷產區，國產枇杷約7成來自台中，種植面積達806公頃，其中大坑、新社及和平也是枇杷主要產區。

農業局表示，枇杷產季為每年2至4月，栽種於海拔300至600公尺的山坡地，由於日夜溫差大，生產出來的枇杷果實色澤金黃、果粒大、甜度高、風味好、多汁且入口即化、質地細膩、果肉Q且富香氣，鮮食口感極佳，營養價值極高，廣受消費大眾喜愛。

(中時 )