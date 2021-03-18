工業電腦廠凌華（6166）推出首款搭載恩智浦的新一代i.MX 8M Plus SoC的SMARC 2.1版AI人工智慧模組（AIoM）。LEC-IMX8MP整合恩智浦 NPU、VPU、 ISP（鏡頭影像訊號處理器）和GPU運算，適用於工業AIoT/IoT、智慧家庭、智慧城市等未來AI應用。

凌華表示，LEC-IMX8MP四核心ArmR CortexR-A53處理器具有整合式神經處理單元（NPU），執行頻率高達1.8GHz，為邊緣機器學習推論提供高達 2.3的每秒兆次運算數（TOPS），適合應用於搭配機器學習、視覺系統與智慧感測器等以實現工業決策。

恩智浦半導體MPU生態系統總監Robert Thompson表示：凌華SMARC規格的i.MX 8M PlusAI人工智慧模組非常適合工業邊緣應用。將持續提供有競爭力的解決方案，例如具有AI功能的嵌入式模組，而與凌華長期夥伴關係及合作，將讓雙方能夠繼續推動更多未來市場創新。

凌華資深產品經理Henri Parmentier表示，SMARC AI人工智慧模組（AIoM）是AI的未來，LEC-IMX8MP SMARC 2.1模組將讓AI智慧型嵌入式系統的開發人員建置兼具成本效益與創新的設計，專為需要高效能機器推論學習的惡劣環境而打造。

(工商 )