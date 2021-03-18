明道今出席大IP音樂劇《趙氏孤兒》記者會。（恆星影業提供）

明道18日宣布演出音樂劇《趙氏孤兒》，將挑戰飾演重要大反派屠岸賈，從偶像到演員再到音樂劇表演者，並從多金有禮的霸道總裁化身戲裡唯一的大反派，企圖走出舒適圈的他，努力打碎外界對他既有的形象枷鎖。此外，《趙氏孤兒》禮聘資深女神林青霞為藝術總監，明道去年確認接演後，就曾在上海與林青霞碰面討論音樂劇相關內容，林當場也鼓勵明道，並期待他在舞台劇中的演出。

這是明道演藝生涯首次演出音樂劇，也是他繼2017年電影《綁架者》後，再次演出重要反派，讓觀眾相當期待他在舞台上耍狠模樣。這次跨界演出，明道除接受專業老師指導，對角色進行深刻剖析，並從同組演員身上相互汲取優秀的演出歌唱經驗。練習過程中，聲樂老師對他頗為讚賞：「明道聲音音域寬廣，高音雄厚。聲音條件很棒，嘗試音樂劇嘗試晚了，這份跨界應該來得更早一些。」工作人員形容，明道渾厚有力的音色，舉手投足之間就將反派BOSS屠岸賈的狠辣、工於心計的形象展現出來，完全不負聲樂老師的評價。

明道為戲已排練近一年時間，就算排練結束，他仍舊不願意休息，一有空檔就抓著老師指導他發聲唱歌，對於要在舞台上一展歌喉，他透露自己獨門護嗓方式，就是在排練與演出當天，起床後便喝熱水與在脖子圍上圍巾，讓喉嚨暖和起來，提早開嗓。

該劇造型設計由曾以《一代宗師》入圍奧斯卡最佳服裝設計獎的張叔平操刀，他替明道設計一襲散發貴族與優雅的紫色西裝，服飾與角色特點完美融合在一起，散發出強大的想要爭王位者氣場，充滿了「反派」的美學。

音樂劇《趙氏孤兒》將於5月27日起於大陸最頂級的音樂劇演出劇院上海文化廣場演出14場，隨後將緊接著去往北京、香港、英國倫敦西區演出。此劇IP原型是耳熟能詳的經典戲劇故事《趙氏孤兒》，但音樂劇劇本是以英國皇家莎士比亞劇團的同名話劇劇本為結構框架，是全球範圍內第一次以西方的現代戲劇實現東方故事的全新講述，本劇音樂風格採用搖滾風格基調，以現代視角重述故事。

(中時 )