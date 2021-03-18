光陽工業（KYMCO）今日推出四款同時擁有充電版與換電版可供消費者選擇的白牌125cc等級全新智慧型電動機車，與Gogoro正面對決，Gogoro產品長彭明義表示，十分高興看到台灣機車龍頭廠商再度發表新款電動機車，帶領傳統機車產業「油電轉型」，台灣的普通重型電動機車上下游產業鍊與銷量，本已領先全球，更多的車款選擇，無疑是消費者的最大福音。

彭明義認為，車輛電動化已經是不可逆的全球潮流，帶領台灣燃油機車產業與通路「油電轉型」的重責大任，由燃油機車的領導廠商一肩扛下，我們為其喝采並樂見其成！也強調Gogoro 會繼續堅持電動與換電的不變道路，全力以赴打造「智慧」電動機車，致力於保障客人車輛與電池交換服務兩者最佳的「過去 ＋ 未來」兼容性，並以開放的心態歡迎更多的廠家加入 Gogoro Network及電動機車產業。

Gogoro從2015開始佈建Gogoro Network電池交換網路，並銷售智慧電動機車，目前全台有超過1,982座營運中的電池交換站，每座GoStation平均有39個電池槽位，站間距平均不到800公尺，在六都內的GoStation總數比公民營加油站總數還多，超過37萬輛使用Gogoro智慧電池的電動機車在道路上每日奔馳，流通的智慧電池總數近80萬顆，全體Gogoro Network車主騎乘的總公里數也已經超越30億公里。

即便是2015年生產銷售的Gogoro車款，現在於任何一個Gogoro Network站點都可以進行電池交換，無痕銜接使用最新一代智慧電池。我們同時持續、積極地更新智慧車輛系統，不論是哪一年交付到客人手中的車輛，都會持續自動收到系統軟體更新，讓車輛的功能越騎越多、越騎越聰明。

彭明義說，無論是開發普通重型、輕型電動機車，兼顧安全、性能、行駛距離、手感的智慧電池設計，堅定投資建置與提供穩定的電池交換服務（2019／2020 兩年全台銷售所有品牌的電動機車，超過92％使用Gogoro Netowrk網路服務），導入更高容量的21700電芯，開發電池使用量安時計價的資費方案，拓展電動機車品牌專屬銷售與維修通路，努力讓電動機車的使用更方便、價格更親民，Gogoro的每一個創舉，事實證明都在引領產業正確發展的方向。

(中時 )