新竹縣議員連郁婷（左起）、何智達、羅美文18日下午舉辦記者會，質疑松林國小換地蓋校舍，在換地部分有爭議。（莊旻靜攝）

松林國小換地爭議，縣府採取公告現值計算，不過縣議員何智達查詢鄰近土地實價登錄，發現縣府土地的價值高過於潤泰全球公司的土地。（何智達提供／莊旻靜新竹傳真）

縣議員連郁婷質疑，換地縣府提供給議員的數據為公告現值，實際上卻無法反映真實行情，且背離實際做法。（連郁婷提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣政府為解決松林國小校舍不足問題，透過與潤泰全球公司換地（1068地號），但該塊土地屬不規則狀，縣府計畫透過二次換地，再與696號地主換地，以取得較為完整土地。（何智達提供／莊旻靜新竹傳真）

松林國小因學區人口快速成長，出現校舍不足的狀況，新竹縣政府欲以公有地，向潤泰全球公司換1塊毗鄰松林國小的用地，新竹縣議員何智達、連郁婷、羅美文18日下午針對此事開記者會，何智達抨擊，縣府土地價值較高，還須2次換地，教育處長楊郡慈下午在議會做專案報告，表示是要以最快時間爭取興建校舍。

潤泰全球公司持有土地為泰豐段219地號，面積約898.88坪，縣府欲交換的土地為坪頂段1068地號、面積約843.36坪，何智達指出，依據實價登錄，兩塊土地鄰近售出的價格，縣府土地以最差條件，與潤泰土地最優條件計算，縣府土地價值還要高出潤泰土地4580萬，若縣府土地以最優條件，潤泰土地最差條件計算，縣府土地價值更要高出約1億5000萬元。

羅美文抨擊，則斥縣府「實在敗家！」泰豐段219地號土地為3面臨路、形狀方正，未來可建大樓，而潤泰欲換的土地則屬不規則形，縣府未來還需與相鄰696地號的吳姓地主協商，再換一次地。

696地號屬狹長形約94坪土地，何智達質疑，何不讓吳姓地主與潤泰先換地後，縣府再與潤泰交換？據他所知，吳姓地主欲與縣府換另塊角落用地，吳姓地主的土地，是不規則的狹長形，縱深不足，利用性不高，交換後變成完整的土地，價值立即數十倍增值。

楊郡慈報告時指出，松林國小校舍不足，已占用專科教室，加上圖書空間也不夠，因此規畫興建45間教室的校舍，然而縣府坪頂段1068地號土地面積不足，不符法規，又與學校距離600公尺過遠，校方管理不易，因此才有換地計畫，換取潤泰位於松林國小操場西側的1068地號土地。

楊郡慈也說，先前也曾請潤泰和吳姓地主先換地，但協調未果，為了爭取最快速度換地、建校舍，因此才計畫先與潤泰換地後，再跟吳姓地主換地的2次換地策略，取得較大用地。

何智達仍質疑，興建45間教室「不如蓋新校！」連郁婷也認為，縣府是用公告現值估算行情，「但誰用公告現值？」、「為何不採取徵收？」過去縣府徵收人民土地興建公共建設，難道遇大集團就退縮？

此換地一案近日在新竹縣議會審議，依據教育處期程，未來若通過，將於6至8月間遴選建築師、8至12月間規畫設計、明年3月以前發包，才有機會在110學年度開始使用，解決松林國小校舍不足問題。

(中時 )