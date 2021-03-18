北部某間國小班導師於2007年間將一名11歲男童留在教室，以毛巾遮住雙眼後，十度逼迫男童替他口交。被害男童成年後，不僅害怕與男性長輩獨處，甚至數度夢見自己砍殺老師，決定不再隱忍，報警提告。新北地院審後，判該男2年徒刑，緩刑5年。

據了解，該名男姓導師每月一次的頻率，將男童獨自拐騙在教室中，將教室門窗上鎖，並確認窗簾全拉下以防被看見，以毛巾遮住男童的雙眼，強制逼迫男童為他口交，次數高達10次。

當時男童因年紀尚小，且畏懼對方的導師身分，因此未能鼓起勇氣拒絕，隨著時間流逝，男童現已成年，當時的陰影造就他至今仍害怕與男性長輩單獨相處，甚至經常夢到砍殺脅迫他口交的老師，決心不再隱忍，選擇揭發狼師的惡行。

新北地院審理時認為，該師為人師表本應善盡教師的教育義務，但卻利用職位，壓迫與欺負心智尚未成熟的男童，只為逞個人慾望，不顧男童的身心發展與感受，造成男童心中無法抹滅的陰影，實在可惡。

法官考量，該師已與被害人和其家長達成和解，被害人也同意原諒該師，並給予改過自新的機會，並表示願意給予緩刑機會；法官認為依最低刑度量刑仍屬過重，因此予以減刑。依對未滿14歲男子為性交罪判2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

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(中時新聞網)