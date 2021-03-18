發展幹細胞臨床應用，中興大學技轉衍生的通用幹細胞公司攜手慈濟醫療法人創新研發中心，將合作開發「幹細胞製程與以幹細胞移植治療阿茲海默症」，盼藉由高品質培養基生產幹細胞並進行臨床治療，未來將可提供病患醫療新選擇。

通用幹細胞公司執行長林智堯、花蓮慈濟醫院院長林欣榮分別代表該公司與慈濟簽署產學合作計畫書，雙方表示，林欣榮領軍的慈濟創新研發中心已克服難治病症為目標，專門從事藥物、細胞與免疫治療研究；而興大教授蘇鴻麟10多年來在研究神經退化疾病、腦中風及代謝疾病方面成果豐碩。

其實，林欣榮與蘇鴻麟的合作不是第一次，過去雙方就曾利用當歸萃取物，成功在動物細胞實驗中減低阿茲海默症的細胞病變，這次進一步合作除將開發幹細胞製程，也將投入阿茲海默症細胞治療的人體實驗。

通用幹細胞執行長林智堯強調，在細胞治療的價值鏈中，細胞必須要有合適的培養液系統支援，才能達到大量細胞增殖的需求，也因此，細胞治療除要有細胞生產能力、技術，培養基也是重要關鍵零組件之一，台灣以往臨床規格的幹細胞培養液多仰賴進口。

興大生科系教授蘇鴻麟指出，有別於以往多使用胎牛血清或人血清方式生成細胞培養基，研究團隊在實驗室經5年研發，成功開發出無動物來源幹細胞培養基與細胞所需最佳的成分配方，也因為培養期間不需透過動物來源，可降低異種病毒汙染風險、安全性更高。

(中時 )