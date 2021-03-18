美國亞特蘭大按摩館槍擊案造成8人死亡，當中6人為亞裔女性，儘管白人槍手強調槍擊動機和種族無關，不過專家認為絕對不是巧合，指出對亞裔女性的物化、性慾化、以及被邊緣化等3項因素，是亞裔女性在美國更容易被暴力攻擊的原因。

美國亞特蘭大按摩館槍擊案造成8人死亡，當中6人為亞裔女性，引發當地亞裔族群擔心。

美國喬治亞州3家水療按摩館16日遭遇槍擊，造成8人死亡，當中有6人為亞裔女性。警方指出，21歲白人槍手朗恩（Robert Aaron Long）強調犯案動機和種族無關，自稱有性成癮症，為了幫助其他也有性成癮症的人，決定幫忙「消滅誘惑」。

不過專家指出，這起造成6名亞裔女性死亡的槍擊案絕對不是巧合，他們指出，朗恩的說詞反映了對亞洲女性、美國亞裔女性的厭女情懷及刻板印象，亞裔女性被戀物化、性慾化，被視為溫順、服從的。非營利團體全國亞太裔美國女性論壇執行主任崔莫羅（Sung Yeon Choimorrow）指出，種族加上性別因素加乘，讓美國亞裔女性特別容易受到暴力攻擊。

專家指出，對亞裔女性產生溫馴、性慾化、異國情調的印象可以回溯至幾世紀以前，學者Rachel Kuo指出，美國過去的立法、政策形塑了今天對亞裔女性的刻板印象，以1875年頒布的《佩奇法案》（Page Law）為例，該法致力於限制賣淫及強迫勞動，不過在現實生活中卻被用來防堵華人女性以妓女的身份移民美國。

她說美國帝國主義也產生影響，美國軍人在海外服役時，長久以來都有嫖妓、光顧性產業的歷史，這種行為進一步加深對亞裔女性的刻板印象，並且成為容忍、忽視、合理化對亞裔女性暴力攻擊的藉口。

她說這種印象也讓亞裔女性在職場成為弱勢族群，被視為廉價的「拋棄式勞工」（disposable worker，或稱為派遣工、臨時工），她們多在美容院、飯店、餐廳等服務業工作。

為亞裔女性性工作者發聲的紐約組織「紅鶯歌」（Red Canary Song）發起人Esther Kao指出，按摩店、性工作者的風險特別高，她說這些族群不僅面對羞辱，而且通常是移民，需要額外擔心被遣送出境的風險。她強調並非所有按摩店都是色情行業，針對槍手朗恩「幫忙消滅誘惑」的說法，她痛批就是物化亞裔女性的例子。

(中時新聞網)