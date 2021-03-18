跨界出餐！漢來海港自助餐廳全台7家分店自3月19日起至4月11日，重磅推出「2021浪漫派對甜點季」，特別邀請來自法國的米其林星級甜點名廚－Alexis Bouillet為漢來海港量身打造12款經典法式輕奢甜點，讓消費者不用花大錢就能無限享用米其林等級的法式甜點，因為說到甜點，絕對不能不提法國甜點，因為它擁有最悠久的歷史，加上採用品質最高的原料、作法又極精緻華美，總引領著全球甜點潮流。

旅居台灣多年的法籍米其林三星名廚Alexis Bouillet，於2011年代表法國征戰世界技能大賽，在來自16個國家的選手中脫穎而出，奪得世界職業技能甜點類競賽冠軍。其獨樹一幟的美學與創作風格，讓他擁有「甜點魔法師」之稱，擅長利用在地食材與經典法式甜點結合，讓每一道甜點都宛如精品。這一次Chef Alexis Bouillet 以精湛的技法與創意，重新詮釋法國國民甜點。

此次設計的12款甜點中特別推薦「經典香草聖多諾黑」，是Chef Alexis Bouillet 最喜愛的一道法式甜點之一，其中又以香草口味最為經典，底層的千層派皮、搭配上方泡芙的酥脆、濃郁香草內餡及香草香緹奶油，一口咬下帶有豐富的各種風味與口感。另一款推薦的則是「法式香草布丁塔」，在法國，香草布丁塔是幾乎每家甜點店都會販賣的甜點，Chef Alexis Bouillet 以香草、鮮奶、鮮奶油等拌勻熬煮成滑順的特製香草奶醬，再倒入烤得金黃酥脆的酥皮塔中，口感層次豐富、且香濃滑順，讓人吃一口就愛上。

Chef Alexis Bouillet 也發現在台灣有很多不同風味的茶葉，像是烏龍、鐵觀音、蜜香紅茶等，其中烏龍茶是Alexis個人很喜歡的一款茶葉，於是將烏龍和台灣芒果與百香果做搭配，創作出一款「烏龍茶＆芒果百香果風味 迷你蛋糕捲」，以其特殊的發酵茶葉風味搭配水果的酸甜滋味，兩者搭配相得益彰不搶走各自的風味。

而「紅寶石旅人蛋糕」則是採用紅寶石巧克力製作而成的磅蛋糕，粉粉的色澤正是呼應現在櫻花盛開的春天，外型相當吸睛！除此之外，還有濃郁口感的「黑醋栗榛果蒙布朗」、散發淡淡茶香的「伯爵茶巧克力蛋糕捲」、口感濕潤又有特殊香氣的「楓糖薩瓦蛋糕」等...共12款法式甜點，這個春天，漢來海港餐廳邀您一同體驗來自法式優雅又夢幻的甜點藝術。

(中時 )