國際棒壘球總會公布由台灣取得東京奧運六搶一資格賽主辦權，中華棒協與中華職棒也正在討論防疫模式，教育部體育署署長張少熙在例行記者會上表示，去年中華羽協在準備舉辦中華台北公開賽的時候曾提出完善的防疫計畫，最重要的一點就是團進團出，然後針對這是團隊項目，可能會縮短隔離天數至5天，不會影響到其他代表隊的正常訓練。

張少熙說，去年中華羽協提出的防疫計畫是到台灣前三天先篩檢，陰性才能入境。入境後居家檢疫5天（可以團進團出在固定場館練習），然後再篩檢一次，陰性就可以比賽；出境前需再篩檢一次，陰性可離境。但是，在台灣含比賽時間需停留達14天才能出境。台灣雖然在疫情爆發後沒有舉辦過國際大型賽事，但實際上已有舉辦的計畫和模式，只不過最終沒有辦成。

張少熙表示，中華棒協與中華職棒聯手舉辦六搶一資格賽，可以參考中華羽協的防疫計畫，而卡達杜哈近期舉辦了多場國際單項大型比賽，採取的是泡泡模式，讓選手能在縮短隔離的天數情況下盡快完成比賽，中華棒協與中華職棒聯盟或許可以借鏡，然後再針對團體賽與個人賽進行區別，找尋到最合適的方式。

至於疫苗施打，張少熙說，分批施打、逐步開放、自主決定。分批施打是針對近期如果有要出國比賽的選手優先施打，東京奧運國手預計五、六月分別施打第一與第二劑疫苗，然後逐漸開放給教練、隊職員施打疫苗，最終是否要施打疫苗仍須尊重選手的意願，畢竟任何疫苗都是有風險，選手身體狀況也只有選手本身最了解，不能強行要求選手必須施打疫苗。

張少熙表示，體育署已經要求各單項協會進行調查選手施打疫苗的意願，四月會進行造冊，再依疫情中心的安排進行施打，東京奧運國手肯定會在出發前打完兩劑疫苗，讓國手們有足夠抵抗力。

(中時 )