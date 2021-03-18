中職與棒協今日進行第一次6搶1籌備會議，雙方各提一種防疫計畫，而中職主張外隊與外國人入境一樣，都要隔離14天，好處是隔離完後就能行動自如，不過隔離期間難度提升，甚至可能導致6搶1比賽時間改變。

6搶1奧運資格賽將於6月16日開打，在此之前的美洲資格賽則於6月初進行，時間還未定，美洲資格賽冠軍將取得奧運門票，2、3名隊伍將來台參加6搶1，中職目前的防疫計畫主張外隊也要隔離14天，時間可能會有所衝突，蔡其昌表示假如指揮中心通過隔離14天版本的計畫，那棒協將會回報WBSC，美洲資格賽提前打或是6搶1往後延，以配合台灣防疫計畫。

棒協與中職聯盟各提出方案，棒協提出版本為「3+7」，外隊來台前3天內的核酸檢測加上來台後7天居家檢疫，而中職主張隔離14天，兩種方案待指揮中心審核通過，蔡其昌表示兩種方案都是團進團出，外隊隔離都要住防疫旅館，且配合指揮中心一人住一間。

6搶1將有5支外隊來台，保守估計就要有200間房，且還不含WBSC官員，國際賽參賽隊伍費用都由主辦國承包，費用相當可觀。

此外，計畫中提到外隊來台期間隔離數天後可以到特定球場練習，不過要遵守戴口罩、團進團出，不能接觸到外人，一切都還需指揮中心同意，蔡其昌表示不會讓對手完全無法練球。

這次6搶1不會舉辦官方的熱身賽，但中華隊可以與中職隊伍進行熱身賽，以培養默契。

(中時 )