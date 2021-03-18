中華航空18日召開董事會，通過由現任華航資深副總經理高星潢先生出任華航總經理，隨後對內發布人事令，即日起生效。高星潢遺缺由航務副總賴銘輝升任，2月初退休的另一位資深副張揚的遺缺，由財務副總陳奕傑升任，也是即日起生效。

高星潢畢業於成功大學交通管理學系，民國75年進入華航服務擔任空服員，77年成為華航第一期自訓機師，前往美國北達科塔州受訓。返台後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職，92年加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，飛行機種包括A300-B4、A300-600R、A340、A330、747-400等，督導企業安全、航務、空服、聯管、財務、防疫應變、職業安全衛生、企業永續及環境委員會等事務，從基層一線單位到管理階層，在華航服務35年，資歷完備具豐富經驗。

華航董事長謝世謙自108年4月升任後，兼任總經理一職，即日起專任董事長。

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