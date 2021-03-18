2020年臺北國際烘焙暨設備展(烘焙展)因疫情延期至7月舉辦，而2021(烘焙展)如期在3月26~29日舉辦，北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，今年烘焙展依然是全球首發第一展，將推出更多創新設備、溫暖烘焙，而烘焙業與農業密切相關，台灣農產品是烘焙業不可或缺的重要原料來源，希望藉由大展來串接全台業者的向心力盼能將台灣幸福的溫度傳遞給全世界。

烘焙展是將台灣烘焙與世界接軌的重要推手，今年也首創「烘焙產業創新獎」以及「TIBS展位設計大賞」，綜觀近20年烘焙產業的發展，「創新」的浪潮正持續驅使著產業邁向更加繁榮興盛的景況，無論在設備器材以及各項產品不斷朝向時尚美學精品化的現在，許多參展廠商在展區的設計上更是推陳出新，希望帶動產業更具前瞻性的發展與進步。

首屆「烘焙產業創新獎」以烘焙設備器具類產品為主，彰顯許多擁有新穎便利功能與技術等面向的創新設備。除了烘焙產業創新獎外，為持續推廣漢餅文化，為台灣漢餅產業注入創意與動能，展期首日與第二天將舉辦第二屆漢餅創新大賽。今年漢餅創新大賽除了有經典不敗的傳統組以外，更有融入「環境食材」以及「一口食尚」的主題創意組，以「環境食材」呼籲消費者更加重視環境永續，吃在地蔬果、當季食材，愛護環境也愛護地球。

(時報資訊)