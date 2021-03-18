華航(2610)今天公布2020年財報，去年第4季航空貨運旺季，華航再度轉虧為盈，也使得在全球航空業受疫情重創的一年中，華航全年卻能逆勢繳出賺錢的成績，2020年歸屬母公司淨利1.4億元，每股稅後盈餘0.03元。今天也公布新的總經理人選，原本華航董事長謝世謙自108年4月升任後兼任總經理一職，今天由資深副總經理高星潢升任。

華航去年第4季營收297.66億元，雖較上年度421.42億元大幅減少，但營業利益達到27.65億元，站上年單季最高，歸屬母公司淨利21.62億元。2020年全年營收1152.5億元，營業利益21.84億元，合併稅後淨損2.8億元，歸屬母公司淨利1.4億元；每股稅後盈餘0.03元。

華航客運受新冠肺炎疫情影響，旅客驟減、航班大幅取消；去年第4季國際疫情持續嚴重，復因病毒產生變異，台灣管制趨嚴，使客運需求進一步減少，因此去年度客運收入較2019年減少76.96％。

貨運因客機航班取消，載貨艙位供給大幅減少，在供需失衡下，華航充分發揮18架747F及全新引進的777F全貨機運能優勢，搭配客機腹艙運能，全力衝刺貨運營收；去年第4季單季貨運營收更創歷史新高，去年全年度貨運收入較2019年增加87.06％。

展望今年的客運市場，謝世謙表示，各國已陸續施打新冠疫苗，預期邊境管制及檢疫措施將逐步放寬，旅遊泡泡也持續推進，華航將配合政府開放程度因應，機動調整客運班次。華航亦積極規劃及爭取季節性、主題性等各類包機或包區、包艙服務，像是台商員工外派或返台休假、學生開學、企業商旅、廠商推廣活動等量身訂作的客製化產品，提供旅客多元搭機服務。

貨運部分，今年上半年海轉空商機仍可望支撐空運市場維持一定需求，華航持續優化美中與美東貨機航線，藉由增班放大艙位來擴大營業規模；歐洲市場表現逐步回穩，華航預期增班歐洲航線，並利用德里和孟買兩個中停航點，深耕印度潛力市場，擴大營收效益；另亞洲航線將陸續籌備開航寧波及天津等貨機航點，迎接市場脈動。

華航今年可運用全貨機達21架，包括3架777F貨機及原有18架747F貨機。客機方面，全新空中巴士A321neo客機將自今年起陸續交機。新型航機節能省油，有助提升服務品質及降低單位成本，有利航線營運效益。

新任總經理高星潢畢業於成功大學交通管理學系，1988年成為華航第一期自訓機師，前往美國北達科塔州受訓。返台後經歷副機師、正機師、檢定機師、教師機師等職。之後加入管理團隊，歷任助理總機師、總機師、航務處副處長、處長及資深副總經理，在華航服務35年，資歷完備具豐富經驗。

(時報資訊)