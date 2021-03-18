行政院上周通過房地合一稅2.0版，最快立法院本會期通過，最新消息傳出新版將訂日出條款，回溯至2016年取得的房地即適用，包括預售屋也將比照，房仲業者認為，會受到衝擊的應該是近一、兩年進場的投資族群，才剛買就遇上打炒房新制，使預售屋轉售出現拋售潮，有機會讓房價漲勢趨緩，甚至出現持平或小跌的狀況。

根據新版房地合一稅2.0，未來持有房地2年內就出售，將課45%的重稅，持有2年以上、未滿5年出售則課35%，並將預售屋及特定股權交易納入適用。由於新版訂有日出條款，外界高度關注是否會溯及既往，以及何時生效。最新消息是，將回溯至2016年房地合一稅上路時，只要是2016年起取得的房地，未來修法完成生效後都一律適用2.0版課稅，包括此次新增的預售屋、特定股權交易也將適用。

對於房地合一2.0版可能溯及既往，屋比房屋總監陳傑鳴今(18)日表示，短線將無可避免的會衝擊2016年後購買預售屋的投資客，使預售屋轉售市場出現拋售潮，當然有機會讓目前持續上漲的房價漲勢進一步趨緩，甚至出現持平或小跌的狀況。不過，觀察去年底至今的央行信用管制、實價登錄2.0、房地合一稅2.0等，種種制度都是在針對房市炒作做管控，並非真的打房，因此，對於房市產生衝擊仍有待觀察，畢竟投資客交易占市場交易比重僅1~2成。

陳傑鳴指出，重稅使房價下跌是一般民眾直觀的認知，但新制實施後一旦民眾習慣，甚至如果購屋者有能力撐過重稅閉鎖期，稅負對房市影響的效果就會有限，甚至可能出現稅負轉嫁消費者，讓房價進一步上揚的狀況。初期新法上路，房市交易雖有可能出現量縮價跌、觀望買盤變多的狀況，但因影響房價因素眾多，一旦市場保持低利率，然後資金持續湧入房市，房市依然可能出現價格跌不下來，甚至持續量增價揚的狀況，建議民眾不要一廂情願認為房價會因修法下跌，還是要多關注市場資金動向。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也表示，若新版交易日期回溯到2016年，因為當時的交易量正進入低潮，多以長期持有的自住用途為主，且至今也幾乎已屆滿閉鎖期，影響有限，會受到衝擊的應該是近一、兩年進場的投資族群，才剛買就遇上打炒房新制，閉鎖期從2年拉長到5年，因此，這類屋主若近期有意出售，可能會暫時收手不賣，導致就算自住客仍有購屋意願，但市場待售物件減少，短期之內的交易量都會受到衝擊。

(中時新聞網)