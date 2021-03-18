信評機構標普（S&P Global Ratings）報告顯示，美債殖利率的走升不會如同8年前的「減債恐慌」（taper tantrum），對亞洲新興市場產生衝擊，但菲律賓和印度可能將會是受創最嚴重的國家。

根據《CNBC》報導，在2013年聯準會（Fed）曾暗示，考慮縮減量化寬鬆（QE），引起「減債恐慌」，導致美債殖利率飆升，外資大幅從亞洲新興國家流出，迫使央行調高利率保護資本帳。

而美債殖利率近幾周連連攀升，週三更一度達1.689%的高點，創下去年1月以來新高，而在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）未提出計畫升息之後，才有所回落。

標普亞太區首席經濟學家羅奇（Shaun Roache）表示，並非所有殖利率上升都會產生衝擊，美債殖利率的走升有望提升經濟復甦的成長，亞洲更是全球經濟改善的「主要受惠者」。

標普指出，相較2013年，目前亞洲區的經濟條件能夠撐過殖利率上升的衝擊，其中因素包含帳順差、通膨普遍較低、較高的實質利率和外匯存底緩衝較高。同時，也指出，亞洲多國在防疫方面較歐美相對成功，也促使亞洲經濟的復甦更快。

羅奇說，「只要殖利率的走升，是反映在經濟展望的改善，而非貨幣的衝擊，亞洲新興經濟體應該能撐過殖利率攀升的衝擊」。但他也進一步指出，如果市場認為聯準會低估通膨的風險，那亞洲的復甦可能會遭受到威脅，進而致使殖利率快速激升和美元的升值。

而在這情形之下，印度和菲律賓將是亞洲地區最脆弱的國家。2國近幾個月通膨上升，實質政策利率低於長期均值，意味著外資恐會加速逃離2國市場，迫使央行升息。

(中時新聞網)