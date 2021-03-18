起亞（Kia）汽車台灣乘用車與商用車代理權整合，由原本起亞乘用車代理商台灣森那美起亞汽車全面接手，原起亞商用車代理商嘉樂寶汽車轉型為起亞商用車總經銷。台灣森那美起亞總裁李昌益喊出2021年起亞全車系（含商用車）總銷售5,600輛的新高目標，其中包括乘用車3,600輛、商用車2,000輛，要成為台灣車市成長最快的品牌。

起亞商用車總代理台灣森那美起亞，與起亞商用車總經銷嘉樂寶汽車，18日正式簽約合作，共同承諾雙方將攜手合作，以「顧客優先、車主滿意」為最首要目標，在未來將透過品牌提升、全新世代產品導入、與通路暨服務全方位的資源彙整與升級布建，提供車主最貼心且超越期待的擁車體驗。

展望2021年，李昌益表示，在乘用車市場將以最快速度導入起亞新世代車款以外，在商用車市場，台灣森那美起亞也將接續導入符合全新六期法規的K2500（卡旺）小貨車自排車型，全力推進銷售業績。

台灣森那美起亞主管指出，去年全球車市受疫情衝擊，但起亞汽車在台銷量較2019年逆勢成長8％。邁入2021年，起亞乘用車2月以343輛的銷量，創同期新高，年增率高達193％；2月起亞商用車同樣繳出151輛的銷售佳績，同創同期新高。累計今年前二月起亞乘用、商用車銷售總合達850輛，年增七成之多。

李昌益說，台灣森那美起亞自2014年起代理起亞乘用車，今年將營運版圖擴大，成為起亞乘用與商用車總代理，除展現深耕台灣市場的決心外，在綜效整合乘用車與商用車的市場後，也將讓起亞在台業績再度躍增。

李昌益指出，2021年台灣森那美起亞除將導入起亞全新品牌識別外，在乘用車與商用車市場也將同步導入最新世代的車款，包含符合全新六期法規的商用車自排車型。2021年的銷售目標設定為5,600輛，其中乘用車3,600輛，商用車2,000輛，可望成為國內汽車市場成長最快速的品牌。

(工商 )