英國《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，一名21歲的印度女大生和朋友在陽台打羽毛球時，意外遭到野生猴群攻擊，最後在逃跑中墜樓而死。當地警方已對此展開調查。

根據報導，這名女性名為西麗莎（G. Sirisha），是電腦應用學（Computer Applications）研究所的學生。她在陽台與朋友練習羽毛球時，一群野猴侵入庭院；她和朋友試圖將猴群嚇跑，結果猴群反而被激怒，開始發動追逐與攻擊。西麗莎則在逃跑的途中不小心跌落屋頂，最終不幸喪命。

這起不幸事件發生於印度南部泰倫加納省（Telangana）的瓦朗加爾縣（Warangal），當地警方已對此展開調查。《每日郵報》指出，野猴傷人致死在印度並非前所未見。2019年11月，印度阿格拉市（Agra）便有一名嬰兒和一名58歲女性被猴群咬死；2020年1月和10月各有一名女性在屋頂曬衣服時遭到攻擊，最後不慎跌落致死；2020年10月還有一座老舊圍牆在猴群打架中倒塌，壓死一旁的兩名男子。最著名的死亡事件，則是德里（Delhi）副市長巴吉瓦（SS Bajwa）2007年遭猴群推落陽台而死。

「路透社」（Reuters）指出，由於在印度教中，猴子被視為神猴哈奴曼（Hanuman）的使者，教徒因而經常餵食野猴，導致猴群漸漸不再懼怕人類；但印度由於人口增加快速，需要大量開拓荒地，使猴群棲息地遭到破壞，飢餓且不怕人的猴群便開始在大街上亂竄，據稱印度每天有約千人遭猴子咬傷。

(中時新聞網)