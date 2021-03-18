美國聯準會（Fed）議息後重申，維持資產購買力度不變，又預期2023年之前，都不會調整利率。17日晚美股道指及標指再創收市新高，港股18日曾漲逾五百點，不過午後美債息率突抽高，拖累收市漲幅收窄。

香港信報報導，恒生指數18日高開283點，報29,317點，已為全日低位，漲回50天線（約29,264點），漲幅隨即擴大，重上20天線（約29,389點），最多漲562點，高見29,596點，為3月4日以來高位。

恒指18日中午報29,472點，漲438點，漲幅為1.51％。午後美國十年期國債孳息亞洲時段突抽高，拖累大市漲幅收窄。恒指收市漲371點，漲幅為1.28％，報29,405點，連漲第四日。大市全日成交額達1,745.69億港元。

國企指數漲111點，漲幅為1％，報11,470。科技指數18日高見8,819點，收市漲102點，漲幅為1.2％，報8,676點。

個股方面，騰訊收市漲2.6％，報640.5港元，成交居首達143.61億港元。成交第二大是阿里巴巴，收漲4.9％，報233.6港元。美團漲3.7％，居成交榜第三位。舜宇績後獲券商看好，股價急漲9.4％，為表現最好藍籌。石藥挫3.1％，為表現最差藍籌。

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