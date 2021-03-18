華航（2610）公告109年度營業結果，合併營業收入新臺幣1,152.5億元，合併營業淨利21.84億元，合併稅前淨損6.54億元，合併稅後淨損2.8億元，歸屬母公司淨利1.4億元；每股稅後盈餘（EPS）0.03元，相較前一年每股虧損0.22元，相差0.25元。華航是全球少數有獲利的航空公司。

華航說明，去年客運受新冠肺炎疫情影響，各國實施邊境管制與嚴格檢疫措施，旅客驟減、航班大幅取消；第四季國際疫情持續嚴重，復因病毒產生變異，台灣管制趨嚴，使客運需求進一步減少，因此109年度客運收入較108年度減少76.96％。

貨運因客機航班取消，載貨艙位供給大幅減少，在供需失衡下，華航因應市場變化，充分發揮18架747F及全新引進的777F全貨機運能優勢，搭配客機腹艙運能，全力衝刺貨運營收；第四季掌握傳統旺季市場契機，單季貨運營收更創歷史新高，致使109年度貨運收入較108年增加87.06％。

華航董事長謝世謙表示，109年全球航空業受疫情重創，華航營運艱困，這張成績單得來不易，要特別感謝行政院及交通部提供航空業營運紓困方案，在全球航空業慘澹之際，照顧國籍航空業者，支持華航上萬名員工的生計；更要謝謝華航全體員工的努力與配合，以貨運為主、客運為輔的策略求生存，甚至還能進而爭取獲利，創造華航榮耀。

展望今年的客運市場，謝世謙表示，各國已陸續施打新冠疫苗，預期邊境管制及檢疫措施將逐步放寬，旅遊泡泡也持續推進，華航將配合政府開放程度因應，機動調整客運班次，以符合市場及旅客期待。華航亦積極規劃及爭取季節性、主題性等各類包機或包區、包艙服務，像是台商員工外派或返台休假、學生開學、企業商旅、廠商推廣活動等量身訂作的客製化產品，提供旅客多元搭機服務。

貨運部分，今年上半年海轉空商機仍可望支撐空運市場維持一定需求，加上宅經濟、電商及相關通訊設備等需求穩定成長，華航持續優化美中與美東貨機航線，藉由增班放大艙位來擴大營業規模；歐洲市場表現逐步回穩，華航預期增班歐洲航線，並利用德里和孟買兩個中停航點，深耕印度潛力市場，擴大營收效益；另亞洲航線將陸續籌備開航寧波及天津等貨機航點，迎接市場脈動。

華航持續優化機隊，今年可運用全貨機達21架，包括3架777F貨機及原有18架747F貨機。客機方面，全新空中巴士A321neo客機將自今年起陸續交機。新型航機節能省油，有助於減少碳排放，提升服務品質及降低單位成本，有利航線營運效益，並強化華航於全球航空業的競爭力。

(工商 )