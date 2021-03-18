華信空姐在黃金沙地輕聲呼喚海潮，漫淹信步留下的足印，歡欣詠讚一季的青春和浪漫。（李金生攝）

空姐在「沈睡的戰車」前方留下美麗的身影。（李金生攝）

空姐在「沈睡的戰車」前方留下美麗的身影。（李金生攝）

「沈睡的戰車」是金門歐厝海灘著名的打卡景點。（李金生攝）

化身網美的華信空姐，用不一樣的角度玩轉金門。（李金生攝）

金門百餘公里的海岸線被譽為上帝遺落在九龍江口的一串珍珠，從空中俯瞰最能發現它的島嶼之美。6位華信空姐今天翩翩降臨歐厝海灘著名景點「沈睡的戰車」，在黃金沙地輕聲呼喚海潮，漫淹信步留下的足印，歡欣詠讚一季的青春和浪漫。

金門縣府與華信航空、民宿旅遊發展協會及二毛租車合作推出「百位空姐空少遊金門」，高顏值空姐、空少化身網美遊客，用她們不一樣的視角玩轉金門，在穿梭來去中放送歡笑，讓春遊金門成為國旅的新亮點。

第4梯次6名空姐換下制服，一身輕便隨意打扮，帶著她們對這座島嶼的無盡憧憬，從空中降落來到，向走過烽火的英雄島致敬，也在走停來去之間，履勘早春的寫意和悠然情景。

上午，微風吹拂的歐厝海灘，原本一直沈睡的M18地獄貓戰車，因為她們的來到，乍然甦醒過來，金黃色的遼闊海灘，也抹去平日的寂靜與矜持，在美麗遊人的青春笑聲，放送奔放的喜悅和精彩中，一下被妝點得繽紛熱鬧。

這趟拜訪春天的金門跳島遊行程中，6位空姐也在小金門離島粉紅教堂、地雷主題館、沙溪堡、后麟靶場和金門本島的沙美老街、北山播音牆和「軍中樂園」主場景之一的陽翟大街，留下她們美麗的身影，所到之處都是遊客矚目的焦點，為主打「偽出國」的金門觀光增添更多的精彩。

(中時 )