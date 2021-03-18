營建署城鄉發展分署副分署長姚克勛簡報，內政部長徐國勇、東辦執行長洪宗楷、議員張美慧、當地里長徐靖縈一同聽取簡報。（王志偉攝）

徐國勇到「美崙安居」401戶社宅基地視察，了解周邊社區、交通等狀況。（王志偉攝）

行政院在花、東選定5處基地興建社會住宅，花蓮2處總經費27億元，其中花蓮市民意段美崙地區土地，已完成先期規畫，斥資20億元，在球崙二路、華泰街口興建401戶，內政部長徐國勇今天實地現勘，宣布最快年底完成統包作業，未來只租不賣，保留3％至 5％戶數給基層警消人員承租，警民同居讓住戶更安心。

徐國勇說，營建署預計在花蓮市興建2處共548戶社會住宅，提供東部居民承租，租金將有市價8折優惠，弱勢承租戶則再打8折，減輕租屋負擔。過去「國宅」給人負面印象，如今社會住宅由政府興建、管理，設有日照中心、托嬰中心等基本設施，一改民眾對國宅普遍管理不佳、拉低周邊生活水準及房價的負面印象。

營建署城鄉發展分署副分署長姚克勛簡報指出，2處社會住宅為「美崙安居」401戶經費20億元，「樹人段」基地興建147戶經費7億元，不包括土地成本，將提供在地青年及家庭就學安居，協助獨居老人自有房屋包租代管，社區設施開放里民共用。

徐國勇表示，美崙安居社會住宅預計今年發包動工，工期約3年，將同步進行登記、抽籤作業，完工後就可入住，完工後是花蓮首間社會住宅；樹人段基地部分，還在規劃中。另外，社宅完工後，會請專業物業管理公司進駐進行管理，社區井井有條。

美崙安居社會住宅，有1房型12坪、2房型18坪及3房型24坪；租金部分，一般戶每月每坪424元、經濟或社會弱勢者每月每坪339元，3種房型價格落在每月4000元至1萬元不等，停車位租金每月1800元，比市場行情低。

花蓮市民享里長徐靖縈表示，周邊主要擔心「人、車問題」，租客若未經篩選，可能會藏汙納垢，若由政府直接管理，也有警察、消防人員為鄰，對承租人會較安心；不過，附近停車一位難求，一次增加400多戶，恐增加停車難度。

(中時 )