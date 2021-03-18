根據民政局提供資料顯示，全台至少有178人改名為「鮭魚」。（圖／中時新聞網製表）

日本迴轉壽司店「壽司郎」近日推出話題十足的促銷活動，來店用餐只要名字中有兩字和「鮭魚」同名，即免費用餐，意外在全台上演「鮭魚之亂」。不過，由於人一生僅能改名3次，在這波鮭魚之亂中，有民眾發現自己在改名鮭魚後，已將扣打用光，無法再換回本名。對此，律師林智群傳授一招，只要一步驟，就可救回踏上「不歸路」的民眾。

「壽司郎」在17、18日推出促銷活動，只要名字當中和「鮭魚」同字同音，即享整桌最多6人免費用餐，沒想到艱鉅的要求竟引爆全台「改名潮」，截至今（18日）已有178人改名叫做「鮭魚」。不過根據大法官釋字跟《姓名條例》規訂，人的一生中最多限改名三次，內政部臉書17日更發文提醒民眾，請珍惜愛護自己的好名字，以免踏上「不鮭路」，那就真的「實至名鮭」了。

不過，在這波鮭魚之亂中，確實傳出改名「扣打用光」的情形，對此，律師林智群在臉書上表示，「律師平常在做的事情，就是解決問題，那個問題往往是當事人自己搞出來的。那律師的工作，就是研究法條，看怎麼把這個問題解決掉。」

若發現小孩已改名三次，不能再改回來怎麼辦？林智群指出，根據《姓名條例》還有個規定，「跟爸爸／媽媽姓名相同，可以改名。」律師就能利用這個規定來解決問題，而且還能在「法律允許」的範圍內把問題解決掉。

(中時新聞網)