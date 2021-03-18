位於台中市北屯區、營運至今已35年的「台灣民俗文物館」，是許多台中人共同的成長記憶，但近年來因館舍老舊、閩式風格建物嚴重毀損，營運狀況不如預期，台中市政府爭取中央補助、並編列近3000萬元配合款，將針對民俗館建築及園區進行開館以來最大規模整修，預計年底可重新開張。

台中市副市長黃國榮率領文化局、工程相關人員在民俗館舉辦「台灣民俗文物館整修工程開工祈福」儀式，將為民俗館開啟嶄新風貌。黃國榮表示，台灣民俗文物館伴隨許多人成長，就像是老台中人的「老朋友」，但建物歷經35年損耗、總是會老，需要整理、休息。

文化局長張大春則說，台灣民俗文物館館舍為傳統閩式建築，園區內分為民俗館、民藝館兩區，這次整修工程主要針對破損屋瓦導致的漏水、壁癌與木構件損壞進行修復，此外，民眾常使用的廣場地坪、如意園等區域也會封閉修整，其餘舞台區廣場、民藝館則照常開放。

文化局強調，整修工程除針對損壞的建物進行修復，未來也將加入燈光設計，營造出更具體的建築飛簷線條感，盼在夜間點亮周邊環境、成為北屯區一處優雅風景。

文化局指出，為優化台灣民俗文物館營運機能與服務品質，未來將會舉辦多元文化活動，同時結合鄰里社區、學校與團體等，規畫傳統文物展覽，讓年輕一代學子了解早期台灣人生活樣貌與禮俗、效法先民打拼的精神，預計年底重新開館，將可成為台中市地方文化館舍的一大亮點。

(中時 )