台灣鐵路企業工會宜蘭分會擬於清明連假推動「依法休假」，抗議台灣鐵路管理局強推「減薪班表」，台灣鐵路工會18日發出聲明稿表示本事件參與人員僅占極少人數，不影響今年全台清明連假疏運。

為落實周休二日，台鐵局計畫推動「四輪三班」新制，引發台鐵工會宜蘭分會不滿，認為每月平均收入將因此少8千到1萬元，因此醞釀在清明連假期間發起「依法休假」。交通部長林佳龍日前喊話，強調輪班制度在年底前都不會變動，不過宜蘭分會並不買單。18日林佳龍則再重申台鐵是大家的，部分員工休假是他們合法的權益，但是還是會持續溝通，希望他們能夠以疏運順暢作為職責。

台鐵工會則發出聯合聲明指出，有關台灣鐵路工會宜蘭分會自行發起的「國定假日不同意出勤加班」相關連署活動與言論，台鐵工會及轄下14分會呼籲，傳統節日對每位國人皆有重大意義，本事件參與人員僅占極少數，4月1日到5日每天僅請假10到15人，而連假期間每日出勤300多人，因此此次事件不影響全台清明連假疏運。台鐵工會身為鐵路運輸的一份子，有義務也有責任，在此重要時節為全國人民盡心盡力；勞資問題應以智慧解決，但絕不是今年清明連假期間。

台鐵工會表示，宜蘭分會非台鐵工會法人代表，對外言行無法代表台鐵工會，本事件未經台鐵工會理事會或代表大會同意，且非台鐵工會總會發起，若產生相關法律責任或懲處須由相關發起人負全責。

台鐵工會表示已於2月19日函文交通部，要求交通部回應有關「停止推動四輪三班制」、「停止削減休息日出勤加班」等議題，故相關訴求與交通部已取得相關共識。由全體台鐵火車司機1383人組成的「全國火車駕駛產業工會」亦全力支持台鐵工會總會的聲明。

(旺報 )