大陸商務部新聞發言人高峰18日表示，2021年大陸利用外資實現較快增長，主因國內經濟保持恢復性增長態勢和低基數，後續利用外資形勢依然嚴峻複雜，將持續擴大高水平對外開放，加大對重點外資項目保障力度。

綜合陸媒報導，高峰表示，大陸將持續擴大高水平對外開放。縮減外資准入負面清單，深入清理負面清單之外限制措施，嚴格實行「非禁即入」。落實外商投資法及其實施條例，深入開展配套規章「立改廢」，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。

此外，據統計，1～2月大陸對外非金融類直接投資（ODI）為人民幣（下同）993.8億元，年減7.9％。其中對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資30.5億美元，年增12.1％，占同期總額的19.9％，較2020年提升2.4個百分點。

部分領域投資增幅較大，地方企業對外投資保持增長，1～2月流向製造業的對外投資25.9億美元，年增48％。對外承包工程集中於基礎設施領域，轉型升級步伐加快，中國企業承攬的境外基礎設施類工程新簽合約額超過250億美元，完成營業額超過150億美元，分別占總額的82.6％和82.7％。

(工商 )