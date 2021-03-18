逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股18日在權值股回神的情況下，擺脫前日台指期結算的價跌量增轉弱訊號，終場上漲72.2點，收在16,287點。就技術面而言，出現價漲量增、KD指標高檔鈍化，若19能持續上攻，則周KD指標有望交叉向上，高檔鈍化機率相當高，屆時台股將有望再創新高。近期權值股買盤有機會回溫，惟晶圓代工表現弱勢、IC設計股震盪相當劇烈，研判已是末升段，研判台股挑戰新高的主角將由鴻家軍、電動車、伺服器代工及顯示卡族群擔綱。

個股方面，本周納入投資組合的普誠，股價持續走高，IC設計股追價買盤力道強勁。

選股方面，鴻海將於25日召開MIH聯盟大會，且將在北美成立第一座電動車工廠，增加市場想像空間；此外，超微（AMD）推出新的伺服器晶片，英特爾（Intel）也將在幾周後推出新品因應，伺服器代工廠廣達、仁寶、英業達近期股價陸續創高，有望成為盤面新主流；顯示卡族群則比特幣持續創高帶動下，挖礦需求強勁，顯卡及板卡供不應求，近期股價走揚可期。

(工商 )