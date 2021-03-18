為擴大海事專業人才培育，提升航運業軟實力，長榮(2603)與國立高雄科技大學合作，開辦「學士後多元專長培力課程輪機專班」。

長榮表示，學士後人才專班開辦的目的，主要是為了配合公司永續發展的需求，透過更多不同的管道來擴大培育國籍優秀海事人才，藉由產學密切合作，讓更多非本科系畢業但有志投身海勤工作的青年，有機會接受專業訓練，並能在課程結束後隨即就業。長榮海運曾於2016年與國立高雄海洋科技大學（國立高雄科技大學之前身）辦理學士後航運技術人才專班，眾多學員已加入長榮船隊服務。

本次學士後輪機技術人才專班的招生對象為非輪機科系畢業的學員，只要具備學士資格、役畢或無兵役問題、並對海勤工作有興趣者皆可報考，通過遴選後即可就讀。該專班修業學程為三學期（一年半），於高科大旗津校區上課，學員透過密集而完整的專業知識與技能培訓，並於該校船舶機械實習工廠進行實務操作，將理論與實務相互印證，進而成為優秀的輪機人才。

長榮將補助全額學雜費及部分住宿費，並提供修業合格學員至長榮船上實習一年，實習期間表現優秀並取得管輪適任證書者，即可正式成為長榮的海勤人員，月薪約新台幣15萬元左右，之後晉升為輪機長月薪可達28～30萬。

(時報資訊)