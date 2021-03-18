央行今舉行首季理監事會，針對市場關注台灣是否陷入「荷蘭病」危機，央行表示，台灣當前的總體經濟情勢和當年的「荷蘭病」現象不不相同。央行表示，傳產業持續提升競爭力，或可降低荷蘭疫的疑慮。對於今年台灣的產出缺口，總裁楊金龍表示，今年的缺口已經縮小，但通膨依然溫和，經濟呈V型復甦。

所謂「荷蘭病」是指由於出口自然資源，導致貨幣匯率上升，因而工業出口減少、國內製造業衰退的現象。

央行表示，原則上新台幣匯率由外匯市場供需決定，匯率政策有其侷限性。長期以來，新台幣對美元匯率的平均波動度低於韓元、日圓、歐元及新幣，有利進出口商對外報價和營運。

央行指出，傳產業是推動經濟發展的關鍵部門，宜持續高值化，數位轉型及多元生產佈局。據主計處的產業關聯表顯示，總關聯程度大於全體產業平均的前10大部門中，除電子零組件外，其均屬傳產業。傳產業在台厚值實力和持續轉型升級，可帶動其他部門發展，亦有助創造就業帶動經濟成長。

央行也強調，政府應加速爭取CPTPP和其他雙邊FTA，可協助提升傳產業的競爭力。

至於產出缺口，當產出缺口為正，此時總需求的成長率超過總供給的成長率，造成通膨壓力升高；當產出缺口為負，表示目前產出低於正常情況下的趨勢產能，可能有通縮壓力。前幾年台灣的產出缺口均為負值，楊金龍今天表示，缺口已經縮小。產出缺口已經沒有了，物價依然是平穩。

(時報資訊)