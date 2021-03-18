砷化鎵代工廠穩懋(3105)公布2020年財報，全年稅後盈餘為64.68億元，年成長47%，創下歷年新高，每股盈餘為15.45元，公司董事會決議每股配息10元。

在5G、WiFi及3D感測相關應用逐步擴大下，穩懋去年業績表現亮眼，2020年合併營收為255.46億元，年成長19%，創下歷年新高，營業毛利為105.69億元，年成長30%，合併毛利率為41.4%，年增3.2個百分點，創下歷史新高，營業淨利為77.82億元，年成長40%，營業淨利率為30.5%，年增4.5個百分點，稅後盈餘為64.68億元，年成長47%，創下歷年新高，每股盈餘為15.45元。

穩懋董事會也決議每股配發現金股息10元。

穩懋前2月合併營收40.12億元，年成長0.78%，穩懋預估，今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens(約11%到13%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

在新技術的開發上，穩懋長期持續投資於未來應用及材料如GaN及InP，除了微波通訊之外，還包括：光通訊及光感測方面，如：更多在sub-6GHz和毫米波的手機應用上、資料中心(Data Center)或LiDAR應用於汽車駕駛輔助系統等，穩懋都超前部署、提早佈局以確保市場應用成熟時穩懋不會缺席，去年氮化鎵約佔穩懋營收5%，希望今年能再往上成長。

(時報資訊)