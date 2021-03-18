女網友拍下警衛大哥穿的潮鞋，更掛保證「絕對是正品」。(圖取自爆廢1公社)

人不可貌相！一名女網友分享，日前和社區的警衛大哥因緣際會下開始閒聊，低頭一看發現大哥腳上踩著一雙要價上萬元潮鞋，沒想到一問才得知原來對方是退休高管，會來社區當警衛只為了賺重機的油錢，讓女網友相當驚訝，「千萬不要小看警衛大哥」。

女網友日前在臉書社團爆廢1公社上發出貼文，表示她到社區大樓櫃台領包裹時，順便和警衛聊個天噓寒問暖一番，沒想到低頭一看，發現大哥腳上穿的是愛迪達YZY一代，據了解該鞋款目前炒價到1萬8千元，讓原PO驚呼，「一低頭，哇靠，我曾經買不下手的愛迪達YZY一代，被他踩著後跟當拖鞋穿」。

更進一步說明，她和警衛大哥閒聊之後，才發現對方是從事高級主管職位後退休，而退休後愛上騎重機，加上本身也是社區業主，才會來兼職當警衛，大哥更謙虛地說，「只是來賺重機油錢」，讓原PO直呼真是臥虎藏龍。

貼文發出後不少網友分享，身邊其實很多類似例子，「在不動產產業上班的經驗告訴我，穿的越一般的越有錢，反而穿很多名牌的只是虛有其表」、「認識的南科保全在奇美醫院有一整棟的透天，出租給醫療用品業者，他說他來上班只是因為無聊」、「很多警衛真的不容小覷，我就有知道一個是某上市公司退休的總經理，怕自己腦袋退化，在朋友公司當停車場警衛，每天記車牌跟大家的名字，讓腦袋不退化」，還有網友自嘲「有的保全警衛上班開好車，我上班只能開玩笑」。

(中時新聞網)