走在運動企業最前端，永慶房屋是首家獲運動企業標章的房仲品牌，對於運動文化的用心耕耘早已遠近馳名，鼓勵員工「聰明工作、健康生活」，透過羽球賽、壘球賽等多元賽事，提倡運動風氣。自3月18日起，第七屆永慶盃籃球賽熱鬧開打！總計將舉辦50場熱血對戰，估計總參與人數將突破1500人次。

永慶房屋總經理吳良治指出：「我們打造『聰明工作、健康生活的幸福職場』，落實彈性工作8小時，讓同仁們有餘裕，在認真工作之餘，培養運動的好習慣，鍛鍊出強健體魄，也從競賽中養成團隊合作的默契，無論在球場上或職場中，都是合作無間的神隊友！」

第一品牌力挺運動 與世新產學結盟

永慶房屋不僅身體力行支持運動競賽，更實踐企業社會責任，籃球賽開打當日，進一步宣布「永慶房屋未來4年將贊助世新大學男子籃球隊500萬元的獎學金」，作為球隊擴編、招募之用。記者會現場，雙方不僅簽屬合作協議，未來將聯合開設實習課程、合辦就業輔導等，世新大學周成虎董事長、吳永乾校長、楊盛昱副校長和永慶房產集團董事長孫慶餘、永慶房屋總經理吳良治更互贈印有雙方logo的球衣，象徵產學合作支持年輕學子，期許培養更多優秀的學生運動員，同時對推動台灣的體育運動風氣，盡一份心力，達拋磚引玉之效。

永慶房產集團董事長孫慶餘在致詞時表示，「『人』是永慶最重視的資產！看著世新大學學生運動員為了奪冠目標，而團隊合作拚戰的精神，讓人熱血沸騰，就像看到永慶經紀人對客戶承諾使命必達的模樣，同樣激勵人心。所以，我們很榮幸成為男子籃球隊獎學金的贊助者，並與世新大學簽署產學合作計畫、提供多元實習機會，讓學生有機會早一步與產業界接軌，從多個面向，與世新一起守護這群未來棟樑。」

另外，得知世新大學男籃和女籃，即將在本周末前進小巨蛋，拚搏UBA大專籃球聯賽男女總冠軍的獎盃，孫慶餘董事長在致詞最後，不忘預祝他們「奪冠順利！」甚至溫馨邀約「希望未來有機會，世新男籃能以UBA男籃總冠軍之姿，與永慶籃球隊進行友誼賽，切磋並交流球技。」

永慶房屋與世新大學互贈紀念球衣，獎學金贊助、產學合作結盟正式啟動。(圖/永慶房屋提供)

畢業即順利就業 永慶祭出企業參訪、多元實習機會

身為房仲第一品牌，永慶房屋肩負著將實務經驗回饋學界，為產業培育人才積極扮演推手角色，促進社會多元共好。多年來，永慶已與許多學校簽訂產學合作備忘錄，如國立政治大學、國立屏東大學、世新大學、逢甲大學、中國文化大學等，藉由產學合作、多元實習機會，把實務深入校園向下扎根，協助青年與業界接軌、提早做好未來職涯規劃，替學子創造「畢業即順利就業」機會。

另一方面，永慶房屋也持續提供全台大專校院申請企業參訪服務，2020年累計超過50個場次、參訪人次突破1000人次。除了讓不動產相關科系學生了解產業現況，也讓企管、資管、創意設計及多媒體等相關系所，吸取創新科技在實務運用上的成功經驗，強化學生就業的「即戰力」。

世新男籃特別穿上印有永慶房屋logo的新球衣，帶著永慶的大力支持，前進小巨蛋奪冠軍。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)