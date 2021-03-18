第一屆刺客方舟紋身藝術博覽會19日在高雄登場，為全台規模最大的刺青活動。（柯宗緯攝）

第一屆刺客方舟紋身藝術博覽會19日在高雄登場，為全台規模最大的刺青活動。（柯宗緯攝）

第一屆刺客方舟紋身藝術博覽會19日在高雄登場，27歲正妹紋身師EDNA善於獵奇風格，入行5年多，IG坐擁破3萬粉絲，這次也受邀參展。主辦人阿泰說，藉由展覽撕掉外界對刺青錯誤的標籤，他也曾幫助氣爆受傷的女性紋身，讓刺青不只酷又炫，更能重拾信心，達到療癒功能。

EDNA透露，自己從國中就愛上刺青次文化，她從小就愛畫畫，又讀美術、服裝相關科系，畢業後就踏入紋身工作，風格走獵奇、可愛風，也愛用黑暗主題呈現，客人也都蠻尊重她的專業，任憑她天馬行空發揮。

EDNA身上的紋身圖樣，像是菊花、卡莉女神，未來想做更大的突破「想刺全背」，主題還在構想。她回憶，剛當上紋身師，親友不太理解，直到她有穩定收入，闖出一番成績後，才逐漸被接受。

20多年資歷的專業紋身師阿泰，主辦這次博覽會。他表示，過去10年在高雄舉辦10屆大型國際紋身藝術展，直到去年因疫情停辦，這次有別於國際交流，更專注在台灣紋身界的專業交流，讓許多從前無法在國際紋身展嶄露頭角年輕紋身師，有更大參與機會。

阿泰透露，曾幫助一名年輕媽媽找回自信，她因氣爆受重傷，兩手像蜂巢一樣，因此封閉快2年，直到家人輾轉介紹阿泰認識，鼓起勇氣刺青，善用疤痕做出高質感紋身，如今四處演講，鼓勵燒燙傷病友勇於面對人生。

刺客方舟紋身藝術博覽會19日至21日在高雄國際會議中心登場，來自全台灣近200多位頂尖紋身藝術師齊聚一堂，一同爭奪台灣刺青界最大賽事頭銜。周六壓軸表演力邀金曲獎最佳樂團滅火器、新生代饒舌抒情歌手OSN高爾宣獻唱。

(中時 )