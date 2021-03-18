大學繁星推薦放榜，台中市華盛頓高中學生，表現亮麗，錄取率達7成，錄取國立大學達5成，醫學系第1階段通過百分百。32名學生錄取臺、清、交、成、政等頂尖大學，榜單開出紅盤逆勢上揚，展現出華盛頓高中的堅強實力。

成功摘星！錄取國立臺灣大學資訊工程學系，高三學生楊智翰說，自己從小喜愛數理科目，國中時期常參加科學競賽，父親從事科技業，常鼓勵他鑽研資訊、電機工程等領域，覺得課堂上的學理能運用於實作，除錄取臺大更獲得香港城市大學機械工程學系全額獎學金，相當開心。

錄取國立臺灣大學資訊工程學系，高三學生楊智翰說，自己從小喜愛數理科目，國中時期常參加科學競賽。（張妍溱攝）

楊智翰指出，他從小就嚮往賽車，最欣賞麥拉倫車隊，國中時期參加升學輔導中心，假日學習卡丁車，大學畢業後想到國外深造就讀研究所，未來想從事賽車程式方面資訊工程，所以認真學習電機資訊相關課程，朝夢想前進。

與楊智翰同班同學的賴衍佑，念書也是「拚命三郎」今年學測成績亮眼達標，就讀期間利用課餘時段參與升學課業的培訓，獲得學科能力競賽複賽資格，並在成績的加持下，錄取中國醫藥大學中醫學系，邁往目標。

賴衍佑，念書也是「拚命三郎」今年學測成績亮眼達標，錄取中國醫藥大學中醫學系。（張妍溱攝）

華盛頓高中校長劉一欣表示，現行大學入學管道多元，如何「放大」學生的優勢，為學生「能力加值」，創造有利競爭條件，就是華中的輔導目標。期許每位學生來到華中，都能成為閃亮之星。

(中時 )