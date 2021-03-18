三星電子位於德州的晶圓廠受到今年2月暴雪影響停工，至今要恢復產能恐怕還得等到4月中旬，導致市場對於NAND、SSD控制晶片需求塞爆，全球車用晶片荒無疑雪上加霜。這波晶片荒目前也延燒至LCD、PC等消費性電子產品應用領域，LCD 採購可能在下個月面臨供貨危機。

面板產業前幾年在北京當局大力灑錢扶持當地面板業者之下，導致LCD市價崩盤，藉此打壓日本、台灣以及南韓面板產業發展，隨著面板技術發展至OLED，三星顯示(Samsung Display)去年聲稱退出LCD市場全力發展OLED，讓包括台灣雙虎友達、群創等面板廠騰出獲利空間，但隨著疫情對遠端需求增加，LCD需求暴增，三星延後退出計畫。

據日經新聞報導，三星在德州奧斯汀廠替高通代工生產通訊晶片，包括OLED面板、影像感測器晶片，蘋果的iPhone系列產採用三星的OLED，這可能導致智慧型手機出貨時程延遲。

據TrendForce數據顯示，三星德州廠12 吋晶圓產能占比5%，若遲遲無法恢復產能，將導致全球第二季智慧型手機產量減少5%，換算5G機種產量大跌30%，三星目前並未給出時程表。

半導體業者指出，若通訊晶片與OLED 晶片持續短缺，客戶會將採用不同來源的生產線，或是增加採用LCD的智慧型手機，台積電等晶圓代工廠有機會增產。

OLED產能受阻，可能牽連LCD供貨也出現緊張，日本顯示器(Japan Display)高層指出，若不皆受面板晶片漲價，就無法出貨，但不確定業者會把多少報價提高的成本轉嫁至產品價格。該名高層強調，LCD大缺貨，採購危機點可能落在4月。

原本預期今年第一季會隨著疫情獲得控制後，遠端需求減弱，但PC市場目前依舊火熱，目前面板晶片短缺問題同樣影響業者，宏碁表示，目前只能滿足3成訂單，缺口達7成；昨(17)日召開華碩同樣強調，今年PC、零組件與周邊產品需求火熱，短期來看今年的需求遠大於供給。

(中時新聞網)