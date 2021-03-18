網紅蕾菈身材火辣、臉孔神似鄧紫棋，加上敢講兩性話題迅速走紅。近日她與理科太太拍片談壓抑，從感情觀聊到追求者，更自曝因生產導致胸型下垂，動了醫美整型的念頭。

蕾菈自爆每段感情都很糟糕，但是又不斷投入感情，「可能因為我太嚮往愛情了，畢竟爸爸管很嚴，但我又特別愛爸爸，所以我覺得會有一種戀父情結，只要遇到大男人，就好崇拜他的感覺。」她表示19歲與前夫離婚直到現在24歲， 5年期間個性才開始大轉變，「我之前是很嬌生慣養的女生，出門要人家載、要接送，從來不進廚房。我是家裡唯一的女生，大家都很疼我，我覺得自己很嬌，應該說前夫覺得我很嬌，離婚我才正視離婚的原因是什麼，最後得出一個結論，感情中要錯就是2人一起錯，要對就是2人一起對。」

她正視到自己的態度有問題，首先改變自己的性格與態度，本來以為自己變了，與男友講話不再大聲、斥責或不講道理等，想不到還是沒有太大幫助，懊惱的說：「我明明已經改變了，可是還是無法改變我的戀情。」

以往的交往對象都是自己追到手的蕾菈，透露最近身邊出現一個追求者，由於生過寶寶後胸部有點垂，每次脫掉內衣後都會感到自卑，前陣子萌生想去做胸部的想法，她將這個念頭跟追求者說，對方不反對也不建議，告訴她手術過後可能也不會因此覺得快樂，兩人溝通後蕾菈漸漸地打消隆乳的念頭，「他覺得這是自然的妳，包括妳也喜歡自然的自己。」

越陽光的人，內心可能越陰鬱？

(中時新聞網)