德化工大廠巴斯夫宣布實現2020年底前達成採購棕櫚油及棕櫚仁油全部經過棕櫚油永續發展圓桌會議（RSPO）認證的永續發展承諾。巴斯夫表示，2020年採購227,213噸。經RSPO認證的永續棕櫚（仁）油，占採購總量的100％，約可減少30多萬噸的二氧化碳排放。

此外，巴斯夫在建構透明供應鏈上也有進展，其全球棕櫚油近95％的足跡（總計441,107噸）都能追溯至原廠（榨油廠）。

棕櫚仁油及其主要衍生物是巴斯夫重要的可再生原料之一，主用於生產化妝品、洗滌劑以及清潔劑行業，還可應用於人類營養領域。

巴斯夫護理化學品業務部為個人護理、家居護理、工業與公共設施清潔和技術應用提供豐富的產品；產品包括界面活性劑、乳化劑、聚合物、油脂、螯合劑、化妝品活性成分和紫外線過濾劑。各地區均有生產和研發基地，並持續拓展新興市場。

為此，作為全球化妝品、洗滌劑和清潔劑行業的領先供應商，巴斯夫致力於為客戶提供創新、永續的產品與解決方案；並發布採購經認證的永續棕櫚（仁）油產生的產品碳足跡（PCF）。

巴斯夫指出，與傳統採購相較，巴斯夫在2020年減少30多萬噸的二氧化碳排放。與使用非認證的棕櫚仁油相比，使用經RSPO認證的棕櫚仁油進行生產對全球暖化的影響降低約36％。巴斯夫產品碳足跡乃根據ISO「14067：2018-08-溫室氣體-產品碳足跡」標準中規定的量化要求和準則計算得出。

此外，在達到此一重要里程碑的同時，巴斯夫目前更全力專注完成2015年承諾的另一部分：以棕櫚油和棕櫚仁油為原料的重要中間體（如脂肪醇和脂肪酸等）在2025年完成認證採購的承諾。

巴斯夫全球約110,000名員工，產品分屬六大業務領域：化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案。2020年巴斯夫全球銷售額約590億歐元。

(工商 )