季芹、佩甄18日主持超視《媽媽好神之俗女家務事》，兩人各有一對兒女，季芹認為自己是陪小孩玩鬧型的媽媽，「但會給底線，即便小孩到了青春期，想表達自己也知道底線，比較不會有親子衝突，小孩越大越像朋友，女兒給我很多意見，甚至幫忙出謀畫策」。她提及一雙兒女樂樂、YAYA現在每天從宜蘭通勤到台北就學，雖然她跟老公王仁甫比較辛苦，早上要接送，但因為是孩子自己的決定，所以一家人甘之如飴。

季芹笑稱小孩剛通勤時，她還小心開車跟後面，怕有什麼突發狀況，有趣的是，小孩還讚她早上接送速度快，認為爸爸王仁甫早上有點暈，動作經常慢吞吞，幸好如果沒搭上，王仁甫都會貼心送到台北，讓她很感動。她17日剛與老公王仁甫一起到宜蘭錄中視《飢餓遊戲》，笑稱平常老公背她超貼心，但昨天玩遊戲，她整個人被其他男星當玩偶，「結果我今天跛腳，平常沒運動，只有遛狗」。

季芹（左）、佩甄談親子教養。（吳維書攝）

佩甄則說讀小五、小六的一雙兒女現在很貼心，兒子還會一起洗澡，晚上也會一起睡覺，老公王祚軒每次看到都很生氣，直呼：「他都幾歲了，還讓兒子跟妳一起睡到幾歲？」她笑稱兒子真的是「小王」，連忙笑回老公：「你都不知道，你不在，都是他在陪我。」

而最近狂推的台帛旅遊泡泡行程，佩甄直喊：「真的好想去，如果不隔離我們就出發了。」季芹一旁說：「但是還是要隔離啊。」佩甄早就想去，立刻轉頭對好友解釋，「聽說只要居家隔離，我個人好喜歡帛琉，那裡真的是潛水天堂，以前我自己去過兩次，雖然小孩沒去過，但到現在我都會想像自己飄在水母湖上面。」她對於這個行程非常期待，「如果在安全、不用隔離的狀況，我真的會考慮」。

(中時 )