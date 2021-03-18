王傳一在《我叫梁山伯》不顧形象扮醜。（緯來電影台提供）

王傳一、侯彥西在《我叫梁山伯》有令人想入非非的畫面。（緯來電影台提供）

而飾演王傳一經紀人的侯彥西，從小就自認是大帥哥，入行後竟被打槍人外有人不要太自戀；首次與王傳一合作的他，一場「頭髮卡拉鏈」被誤以為有男男不雅舉動的劇情，卻讓侯彥西備感壓力，他緊張地說：「我整顆頭要塞在傳一哥的”該邊”，深怕不小心就碰到小小一」。

緯來電影台全新自製電影《我叫梁山伯》將於4／4晚間9點全台首播，王傳一、李沐、方語昕、侯彥西、胡千允、黃士杰、何戎共同主演。導演朱峰說：「這部戲的所有演員都和角色人設吻合，尤其是王傳一，他很像是被訂製的梁山伯，老派和喜感簡直渾然天成，就是我心目中梁山伯的原型，大家都沒有偶像包袱放超開，第一次的反應最自然最有趣，火花都是自然迸開，所有的幽默荒謬的笑點都不是演的，真正的喜劇越真實越衝突就會越有趣」。

最令導演朱峰噴飯的是王傳一的鼻涕，他大笑：「一場他大哭的戲鼻涕要流出來，需要放下來再吸回去，他竟能連續四次，收放自如，這需要天分，太厲害，太噁心了！」王傳一則說：「拍戲至麼多年沒這樣演過，剛好我哭的時候鼻涕都特多，完全符合劇本寫的淚流滿面；至於塞棉條止鼻血這無厘頭的戲也是出自導演之手，棉條都能塞鼻孔了，棉條又粗又硬，一遍一遍地塞真的很不舒服，不過最不好拍的是卡拉鏈，因為要讓人誤會像在做那回事，但拉鍊沒真卡，彥西的頭貼在我的胯下那兒，他還要求我用手把他的頭壓著跟著一起動，這樣動作才會一致」。

王傳一表示，開拍第一天就曾建議導演：「試戲的時候就真的錄，每場戲一開始的時候都會試戲，就偷偷開錄，彼此有默契，其他人都不知道，這是跟導演私下串通好，因為第一次最自然」。而李沐見識到王傳一不只演技到位，連鼻涕都能這樣玩，忍不住讚嘆：「太厲害，那鼻涕量真的太驚人」。

侯彥西說，演《梁山伯》終於讓他初嘗當帥哥的滋味！原來從小就是風雲人物的他，一直自認是大帥哥，「我曾打開畢業紀念冊，細數誰寫過情書給我，包括同年級、同班、隔壁班加起來有23個，得意得不得了，直到入行後被一位導演點醒，說我其實長得又不帥，當場有被打擊到，也幸好因此導正我錯誤的觀念，演員不能靠外表定位，必須靠實力在這個圈子站穩腳步」。

這次在《我叫梁山伯》成為王傳一經紀人，他也透露對王傳一的崇拜：「曾和傳一哥同門卻沒合作過，他是前輩大咖人物，這次和哥比較像共患難的兄弟。」提到兩人「卡拉鏈」的情節，「那場戲我要蹲下來幫他試鞋子，結果頭髮夾到他褲襠拉鍊，拍的時候我很擔心碰到傳一哥的小小一，雖然是假的，但鏡頭上得像頭髮真的卡在褲襠，加上導演又希望我們兩個被誤會在做不雅事，我的頭就推、拉、前後動，很怕撞痛傳一哥，不過他很好的是還提醒我，如果怕撞到可以往他的大腿靠，避免傷害到他」。王傳一也肯定地說：「我覺得跟彥西很快會變成好partner，一上戲我們就感覺非常親密，他的表演會讓我噗哧，喜劇他有天分。」

(中時 )