蝦皮購物平台標錯價，原本一盒6入185元的蛋塔，標成35元；8包100抽的衛生紙只要30元，經過網友一夜瘋狂搶購，蝦皮回應表示，已成立的訂單取消、全額退款，另提供全站折扣券補償，不過用戶收到後，發現使用期限只有一周更火大。

蝦皮標錯價，導致肯德基蛋塔一夜之間被爆買8萬份，蝦皮發現誤植後已經商品下架，並提出補償方案。購買肯德基6入蛋塔的消費者，提供「滿180元折180元」的全站折扣券；購買萊爾富抽取式衛生紙的消費者，補償「滿270元折270元」的全站折扣券，讓消費者100%折抵。

網友發現蝦皮折扣券使用期限只到3月25日23：59。（圖／截自臉書 爆廢公社二館）

不過有網友收到折扣券後，在臉書社團《爆廢公社二館》上發文幹譙「結果吃不到蛋撻，也沒有衛生紙用」，根據網友PO出的截圖，折扣券的有效期限為「2021-03-18 18：00-2021-03-25 23：59」，網友批評，常常買的才划算，使用期限只到25號而已，不常用蝦皮的就沒什麼用了。

限制曝光後，引起眾多網友一片罵聲，紛紛回應「他們不是發公告說不用擔心會被退嗎？傻眼」、「轉帳直接被退款…」、「重點折價券還只給到3/25啊」、「好爛」、「好歹也送一盒試吃嘛」、「還好我沒買」、「所以有人打去消保會了嗎？」、「蝦皮這次把賣家買家得罪光，厲害」。

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(中時新聞網)