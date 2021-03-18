美國國會參議院外交委員會領袖表示，兩黨議員目前正積極制定一項旨為與中國展開全面競爭的法案，這項與中國有關的大型立法措施有望最快在4月中旬進入委員會審議，並可能在4月底迅速進行參議院表決。白宮對國會推動這項抗中法案採低調支持態度。

據《美國之音》報導，這項立法計畫顯示民主、共和兩黨在新國會將延續上屆政府對北京的強硬立場。參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯參議員（Bob Menendez）在一場以美中戰略競爭為題的聽證會上稱，審議會議定於4月14日，期望法案文本將代表兩黨在中國問題上的共同方向，成員們也將通過提出修正案來對法案進行修改。法案在參院投票後要再經眾院通過，再由拜登總統簽署。

美國國會兩黨在對抗中國議題上的立場上非常一致，但在擴增國防預算上卻呈現分歧。（圖／NASA)

報導說，今年2月參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）宣佈已起草一項重大立法措施，以增加美國在技術、經貿等領域的獨立性和競爭力，同時抗衡中國在國際上的影響力，法案內容還在進行討論，預計將在3月底完成。

拜登政府上臺近兩個月來扭轉了多項前任總統川普所頒佈的政策，不過，在中國問題上並未採取大動作的逆轉措施，取而代之的是針對一系列與北京的關係進行全面重新評估。

根據美媒Axios報導，白宮對國會即將出臺法案「低調支持」，拜登將繼續與國會民主黨領袖密切聯繫，商討未來的立法措施。

雖然行政部門比較低調，國會兩黨則馬不停蹄地每週接連推出不同立法措施，目標都對準了中國。在國會山莊，「擊敗中國」（outcompete China）顯然是少數幾個能凝聚分歧嚴重的民主、共和兩黨共識的關鍵字。

梅嫩德斯說，毫無疑問，當今美中關係的正確基本框架為「戰略競爭」，這是北京所做出的選擇結果，必須清楚且清醒地看到北京的意圖和行動，並相應地調整美國政策和戰略。參院外委會首席共和黨議員里施（Jim Risch）也在聽證會上呼應，中共構成的挑戰是迫在眉睫的，美國必須採取相應的行動。

梅嫩德斯還說，新的對外關係原則的一大核心要素就是爭取理念相近的盟友統一戰線進行合作。一項名為《民主技術夥伴關係法》（Democracy Technology Partnership Act）的法案將在國務院設立一個跨部門辦公室，負責協調美國與其他民主國家之間在新興技術上合作的夥伴關係，另外也成立50億美元的國際技術合作基金，協助支援民主國家之間以及學術、產業界的聯合研究項目。這些都是為了結合民主國家在技術領域合作並對抗來自中國的威脅。

報導指出，除了積極爭取與民主國家建立合作陣線外，兩黨議員也迫切地尋求鞏固美國與拉美地區國家的關係，中國「一帶一路」倡議深入拉丁美洲多個國家的程度引發兩黨議員深切擔憂。

(中時新聞網)