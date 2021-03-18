為培育博士級研發人才計畫，台中港務分公司日前與國立金門大學簽訂產學合作意向書，將積極推動產學研發人才培訓，並建立以企業需求為導向的產學研訓合作平台。

台中港務分公司總經理盧展猷表示，台中港具有陸域及海域地理位置優勢、土地幅員遼闊、安全管理完善等優勢，鄰近台中航空站，聯外交通便利，利於打造海空雙星貿易港；近年配合政府離岸風電政策，以實現綠色港口，並持續強化港埠物流功能，積極招商提升營運績效，發展水岸觀光遊憩，創造多元發展機會，使台中港商業活動、人文培育、觀光教育、國際交流等緊密結合。

此外，台中港務分公司亦積極促進學界交流，透過實施獎學就業計畫及提供實習環境，培育更多優秀航運菁英。

金門大學副校長洪集輝表示，今年度開始招收博士班研究生，以產業發展與策略管理為研習主軸，未來將藉由台中港務分公司提供的產學研訓交流平台與內部見習機會，落實「深耕金門產學鏈」、「連結台灣產官界」、「形塑跨領域國家隊」、「點燃文化行銷全球」之目標。

台中港務分公司與金門大學均表示，樂見雙方建立合作夥伴關係，未來將攜手為台灣港埠發展努力，共創雙贏新局。

(工商 )