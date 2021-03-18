皇將（4744）公告2020年度財報，歸屬母公司稅後淨利6,787萬元，EPS1.52元。董事會擬配發每股現金股利1.2元，配發率維持在七成以上；以18日收盤參考價29.1元計，現金殖利率約4.12％。

去年因疫情國外客戶無法差旅進行驗證，以致整線設備出貨大幅遞延，拉升單機設備出貨占比，皇將2020全年產品銷售占比為：單機設備34.82％、整線設備45.21％、售後檢修服務19.09％及其他0.88％。

皇將表示，遭遇一年的疫情影響，去年底已感受疫後醫藥設備市況增溫，客戶採購詢問度明顯提升，尤其全球醫藥兩大重鎮：北美及印度亦為皇將的主力市場，近期這兩個市場的採購詢問案最為熱烈。

以接單能見度來看，上半年訂單頗為明朗，第一季營運明顯回溫，預估第二季可逐步穩定。公司持續鼓勵客戶採用線上驗機，若客戶接受度提高，加上船運貨櫃順暢度提升，整線設備即可順利出貨貢獻營收，全年營運向上樂觀可期。

(工商 )