益品書屋以「餐飲，翻轉孩子的未來」為主題，首度將400本餐飲精裝書送到擁有教學特色的南投國姓國中，18日起舉辦為期4周的主題書展，希望將知識與技能結合，讓孩子也能藉由餐飲，翻轉自己的未來。

王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，與南投縣長特助林儒彬、鄉長丘埔生、國姓國中校長林家如，開幕首日為書展舉辦開幕式，南投縣各校校長特地前來共襄盛舉。

此外，國姓國中更為書展活動，讓學生一秀沖泡咖啡的才藝，讓餐飲類書籍與學生才藝相呼應，也邀請當地民眾一起享受閱讀的美好。

國姓國中以當地著名的咖啡，發展出孩子多元學習的「黑鑽計畫」。林家如說：「每個孩子都是一顆鑽石，將他們雕琢拋光後，必會綻放耀眼的光芒。」這是計畫的核心思想，將在地產業咖啡帶入學校課程，藉著課程培養學生在地認同及多元興趣，希望能培養學生成為「斜槓人才」，為將來進入職場預做準備。

國姓國中與益品書屋合作書展，就是為提供學生與居民吸收知識與閱讀體驗。「國姓鄉有13所學校，這次書展的特色，學校不僅開放平日時間可來閱讀，晚上時間也有，周六更歡迎大家來喝咖啡，都是免費提供的」林家如說完，有校長立即預約要帶學生來參訪。

戴勝益表示，餐飲是現在市場上的顯學，也是創業資金門檻較低的一個行業，若對餐飲業有興趣，絕對是一個翻轉自己未來的好機會。國姓鄉咖啡種植居全台之冠，咖啡種植面積突破150公頃，而台灣飲用咖啡人口數更是年年攀升，是非常有潛力的行業。本次書展中，更特別精選出許多國內外咖啡相關的書籍，希望藉由閱讀，看見世界各國的多元豐盛，讓人有更寬廣的視野與學習。

戴勝益還說，自己是餐飲業起家，餐飲創業有五要點。第一是不要削價競爭，對自己或同業都不好；其次是努力擴大規模，達到七家才能經營成連鎖事業；第三要跟百位名人換名片，或去登百岳，增加自己的企圖心，努力達到自己所設定的目標；第四不要學成功者成功後的享受，而要學習他們成功前的堅持打拼過程；第五企業要將「不能做的事」一一列出來，讓創業更專心在本業上，才有成功的機會。

益品書屋表示，本次書展是益品首度送書到南投國姓國中，希望為偏鄉民眾提供更多閱讀機會，特別從書屋台中與台北兩館約7,000本書籍當中，精選出400本餐飲精裝書，內容範圍包含各國咖啡酒類、美食料理、甜點蛋糕、世界頂尖廚藝、全球知名主廚私房料理、家常手藝料理等珍貴藏書，給民眾不一樣的閱讀視野與滿滿的收穫。展期自3月18日至4月14日為期4周，於國姓國中「幸福書軒」展出。

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