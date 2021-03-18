車用晶片荒成為近期全球矚目焦點，全球車用晶片大廠英飛凌（Infineon）受惠電動車與自駕車不可逆的產業成長趨勢，近一年股價大漲85％，將於22日納入歐洲50指數成分股。歐洲50指數過去成分股調整變動不大，但自去年下半年開始，陸續納入創新科技產業成分股趨勢明顯，包含納入女股神旗下ARK ETF看好的荷蘭電子支付大廠ADYEN、荷蘭互聯網公司Prosus等創新科技個股，讓歐洲50指數更「科技化」。

元大歐洲50 ETF研究團隊表示，歐洲今年經濟面邁向復甦的表現明確，企業獲利成長動能回升，加上政治面偏向利多，包含德拉吉上任義大利總理，將有利於義大利政治、經濟回穩，德國總理將於今年改選，去年德國已經宣布1,300億歐元經濟刺激方案，近期可能再增發債券擴大振興經濟。

歐洲50指數今年以來至3月3日上漲4.51％，優於美國S&P 500指數上漲1.69％，近期創波段新高表現，根據彭博最新預估，歐洲50指數目標價上看4,100點，尚有空間可期，建議投資人可以逢拉回時進場布局或加碼。

今年歐洲企業獲利成長幅度預估將超過30％，隨著企業獲利回升表現，今年歐洲企業配發現金股利多較去年明顯成長。市面上投資歐洲地區為主的ETF並不多，其中元大歐洲50ETF（00660）是唯一採取匯率避險策略者，也具配發現金股利機制。今年來截至3月3日台幣兌歐元升值，元大歐洲50 ETF上漲4.23％，相較於以新台幣計價的歐洲50指數漲幅僅有1.72％，相差達2.51％，顯示匯率避險的必要。

歐洲50指數（EURO STOXX 50 Index）是歐洲最具代表性指數，投資範圍涵蓋歐元區國家，精選歐元區市值前50大藍籌股，前十大持股包含全球半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）、全球精品龍頭路易威登集團（LVMH）、西門子、萊雅、安聯等，涵蓋創新科技、精品、工業、金融等產業中具有全球競爭力的指標性企業。

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